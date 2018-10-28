В Петербурге задержаны около 40 участников акции в защиту фигурантов дел «Нового величия» и «Сети»

Обновлено. По данным ОВД-Инфо, на акции в Петербурге задержаны около 40 человек. «Дождь» сообщает о более чем 30 задержанных, среди них корреспондент канала Никита Адищев.

Полиция в Петербурге задержала семерых участников акции в поддержку фигурантов уголовных дел и . Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Как минимум часть задержанных — участники одиночных пикетов. Сообщается, что один из них — Дмитрий Скурихин — стоял с плакатом «Защитите детей от ФСБшных чертей». За что были задержаны остальные шесть человек, ОВД-Инфо не уточняет.

«МБХ Медиа» пишет, что на акцию в Петербурге пришли активисты движения НОД и развернули там плакат в поддержку Путина.

Акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и дела «Сети» 28 октября проходят в ряде городов в России. Власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги, и организаторы решили провести их в формате народного схода.