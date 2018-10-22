В Москве и Петербурге не согласовали акции в защиту фигурантов дел «Нового величия» и «Сети»

Власти Москвы и Петербурга отказались согласовать протестные акции с требованием прекратить уголовные дела « » и « ».

В Москве заявителям отказали в проведении шествия, маршрут которого пролегал мимо здания ФСБ на Лубянской площади, сообщает «ОВД-Инфо». Вместо этого чиновники предложили провести акцию в Люблино или Щукино. В ответ заявители предложили альтернативный маршрут — от Театральной площади до станции метро «Китай-город», сказано в группе акции в фейсбуке.

В Петербурге активисты предлагали провести митинг на одной из центральных площадей. Смольный отказал им, предложив устроить акцию в Удельном парке, на севере города, сообщает «Закс.ру». На странице акции в Петербурге сказано, что митинг состоится, несмотря на возникшие трудности.

Родители фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» призывали «людей всех возрастов — и детей, и родителей — выступить вместе с нами в защиту нового поколения». Протестные акции намечены на 28 октября.