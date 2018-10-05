Родители фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» проведут шествие в Москве

28 октября в центре Москвы планируется проведение шествия с требованием прекратить уголовные дела «Нового величия» и «Сети». Об этом говорится в опубликованном «Новой газетой» совместном заявлении родителей фигурантов этих дел. Точное время и место проведения протестной акции пока не известны.

«Мы призываем людей всех возрастов — и детей, и родителей — выступить вместе с нами в защиту нового поколения. Если мы не защитим тех, кто придет нам на смену, то будущего у нашей страны уже не будет», — говорится в заявлении.