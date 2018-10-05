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Родители фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» проведут шествие в Москве

Новая газета
05:25, 5 октября 2018
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28 октября в центре Москвы планируется проведение шествия с требованием прекратить уголовные дела «Нового величия» и «Сети». Об этом говорится в опубликованном «Новой газетой» совместном заявлении родителей фигурантов этих дел. Точное время и место проведения протестной акции пока не известны.

«Мы призываем людей всех возрастов — и детей, и родителей — выступить вместе с нами в защиту нового поколения. Если мы не защитим тех, кто придет нам на смену, то будущего у нашей страны уже не будет», — говорится в заявлении.

Фигурантами дела «Нового величия», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, являются 10 человек. Защита обвиняемых утверждает, что организация была создана внедренными сотрудниками спецслужб.
По делу «Сети» проходят 11 человек. По версии следствия, обвиняемые создали террористическую организацию с целью дестабилизации обстановки во время чемпионата мира по футболу в России. Арестованные утверждают, что оговорили себя под пытками.

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