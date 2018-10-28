На московской акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» задержали около 20 человек. В Петербурге 40 задержанных

Обновлено. В Москве задержаны по меньшей мере 23 человека, рассказал «Медиазоне» координатор правозащиты «Открытой России» Алексей Прянишников. ОВД-Инфо пишет о 18 задержанных.

В Москве полиция задержала около 10 участников несогласованной акции в защиту фигурантов дел и , сообщает «Дождь».

Московскую акцию пытались сорвать активисты движения SERB. В частности, как пишет «Коммерсант», один из участников движения «спровоцировал» пикетчика с плакатом «Трансфер в Гаагу: Путин В.В.», после чего между ними началась драка. Полицейские увели обоих мужчин в автозак.

Акция в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» также прошла в Санкт-Петербурге. На ней были задержаны, по последним данным, 40 человек. Как сообщает ОВД-Инфо, среди них по меньшей мере шесть несовершеннолетних, в том числе 12-летняя девочка.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга отказались согласовать проведений акций в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».

Аналогичные акции 28 октября прошли в других городах России, в том числе Новосибирске и Ростове-на-Дону.