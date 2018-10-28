Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявили обвинения по 29 пунктам. Ему грозит смертная казнь

Американцу Роберту Бауэрсу, устроившему стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, предъявлены обвинения по 29 пунктам, сообщает CNN.

Они включают в себя обвинения в убийстве с помощью огнестрельного оружия и препятствовании исполнению религиозного культа посредством убийства.

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что по некоторым из предъявленных обвинений Бауэрсу может грозить смертная казнь.

Стрельба в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге произошла 27 октября. 46-летний Роберт Бауэрс убил 11 человек и ранил еще шестерых, включая четверых полицейских. Сам он был ранен в перестрелке и сдался полиции.