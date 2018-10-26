В руководстве Ярославской области провели проверку из-за сериала «Домашний арест». Чиновники увидели в нем намеки на свою деятельность

В Ярославской области чиновники администрации получили от губернатора Дмитрия Миронова указание проверить, случайны ли совпадения происходящего в регионе с сюжетом сериала « », пишет «Проект».

В частности, в Ярославской области, как и в сериале, мэра арестовывали за взятку. Охранника губернатора тоже зовут Виталий, а сам глава Ярославской области — как и главный герой «Домашнего ареста» — активно пользуется инстаграмом, выкладывая туда фотографии с тренировок.

Обновление. Пресс-служба администрации Ярославской области опровергла, что губернатор требовал от подчиненных провести расследование.

В предпоследней серии «Домашнего ареста» выяснилось, что город Синеозерск, в котором происходит действие сериала, находится в Воронежской области.