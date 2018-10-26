The New Times оштрафовали на 22 миллиона рублей за непредоставление сведений о финансировании в Роскомнадзор

Тверской районный суд оштрафовал журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона рублей.

Суд счел, что издание нарушило статью 13.15.1 КоАП, требующую от СМИ своевременно предоставлять информацию о получении денежных средств в Роскомнадзор.

О какой именно сумме издание, по мнению Роскомнадзора, не отчиталось, Альбац в интервью «Медиазоне» не уточнила.

«Медузе» Альбац сообщила, что административное дело, по которому вынесено решение о штрафе, было в июле возвращено мировым судьей в прокуратуру. Сроки давности по нему, по словам главного редактора The New Times, давно истекли. Однако 23 октября прокуратура опротестовала возврат дела, а спустя два дня суд вынес по нему решение о штрафе.

Альбац связывает возвращение дела в суд и его срочное рассмотрение с тем, что 22 октября в эфире ее программы на «Эхе Москвы» появился Алексей Навальный.