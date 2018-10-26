Из Солсберийского собора попытались украсть Великую хартию вольностей. Преступника арестовали

Преступник попытался украсть из собора в британском Солсбери, сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию.

45-летний нападавший пытался разбить стеклянный ящик, в котором находится документ. Он был арестован.

В Солсбери в марте 2018 года было совершено покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, на которых власти Великобритании возлагают ответственность за это преступление, утверждали, что ездили в Великобританию посмотреть на «знаменитый на весь мир Солсберецкий собор».