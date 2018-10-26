Google за два года уволил 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Компания Google с 2016 года уволила 48 человек, в том числе 13 руководителей старшего звена, из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в письме гендиректора компании Сундара Пичаи сотрудникам; его копию опубликовал журналист BuzzFeed News Райан Мак.

Пичаи отправил письмо после того, как The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что сооснователь Android Энди Рубин при увольнении из Google получил отступные в 90 миллионов долларов, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах в 2013 году. Внутреннее расследование, по данным журналистов, подтвердило слова пострадавшей женщины, но официально в Google это не подтвердили. Представитель Рубина обвинения опроверг.

Сундар Пичаи написал сотрудникам, что ему было трудно читать статью The New York Times. Он отметил, что Google расследует каждую жалобу на сексуальные домогательства, после чего принимает меры. Пичаи подчеркнул, что ни один из сотрудников, уволенных в последние два года из-за домогательств, не получил отступных при увольнении.