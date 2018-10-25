Власти передумали штрафовать сидящих на полу в московских аэропортах пассажиров

Московская областная дума решила не штрафовать за нарушение правил поведения в аэропортах, в том числе за переодевание в туалетах и сидение на полу.

На заседании 25 октября депутаты отменили принятые в апреле поправки, наделявшие областное правительство правом определять правила пользования аэропортами и устанавливать штрафы за их нарушение.

Против того, чтобы у правительства Подмосковья были такие полномочия, выступала Московская межрегиональная транспортная прокуратура, заявившая два протеста.

Нарушением правил поведения в аэропорту в частности предлагалось считать, в числе прочего: прослушивание музыки без наушников, переодевание в туалетах, катание детей на багажных тележках, размещение багажа на сиденьях залов ожидания. За такие нарушения предполагалось штрафовать граждан на 100 — 500 рублей.

Необходимость введения новых правил поведения в аэропортах в Московской областной думе связывали с проведением в России ЧМ-2018 по футболу.