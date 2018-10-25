В Сочи введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Туапсе создан оперативный штаб для обеспечения организации мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В Краснодарском крае из-за сильных ливней, прошедших 24 и 25 октября резко поднялся уровень воды в реках. В зоне подтопления оказалось около тысячи строений. Из-за паводка разрушился мост через реку Макопсе, по которому проходит трасса А-147 — это главная дорога в сторону Сочи. Автомобильное движение в сторону города прервано, также приостановлено движение поездов. В некоторых населенных пунктах прервано газоснабжение, подача электричества и питьевой воды. Сообщается о двух погибших, двух пострадавших и одном пропавшем без вести.