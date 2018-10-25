Из-за паводка в Краснодарском крае прервано транспортное сообщение с Сочи

Паводок в Краснодарском крае, из-за которого погибли два человека, разрушил автодорожный мост через реку Макопсе в районе Туапсе. По этому мосту проходит федеральная трасса А-147 — единственная дорога, по которой можно добраться в Сочи из других регионов России.

Как сообщает РИА Новости, разрушен 20-метровый участок моста. Дорожные службы уже приступили к ликвидации последствий паводка; в этом участвуют 20 единиц техники.

Также паводок прервал движение поездов в Краснодарском крае — в том числе в сторону Сочи. По последним данным, задержаны более 30 поездов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на РЖД. Для перевозки пассажиров между подтопленными станциями используются автобусы. Восстановление движения по железной дороге может занять до трех суток.

Из-за приостановки движения из Сочи в Краснодар не могут доставить исполняющего обязанности заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера, задержанного по делу о превышении полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Суд в Краснодаре должен избрать Бомбергеру меру пресечения.