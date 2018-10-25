РБК: в Москве задержали директора Центра патриотического воспитания

Директор московского задержан по делу о хищении, сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По словам одного из источников, задержаны также двое подчиненных Шашкова. Все задержанные подозреваются в «хищении бюджетных средств группой лиц в особо крупном размере», передает РБК.

Официально о задержании Шашкова не сообщалось.

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