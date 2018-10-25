РБК: в Москве задержали директора Центра патриотического воспитания

Директор московского Центра патриотического воспитания и школьного спорта Андрей Шашков задержан по делу о хищении, сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
По словам одного из источников, задержаны также двое подчиненных Шашкова. Все задержанные подозреваются в «хищении бюджетных средств группой лиц в особо крупном размере», передает РБК.
Официально о задержании Шашкова не сообщалось.
Днем в среду, 24 октября, в приемной Шашкова заявили РБК, что директора нет на месте и появится он «только завтра». «Про задержания нам ничего не известно», — добавили в учреждении.