Прокурор Саудовской Аравии назвал убийство Джамаля Хашогджи преднамеренным

Прокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в Стамбуле было преднамеренным, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Прокурор сообщил, что узнал от турецкой стороны о том, что «подозреваемые в этом происшествии осуществили свои действия с предварительным умыслом».

Саудовский журналист Джамаль Хашогджи был убит, когда 2 октября пришел за документами в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По делу об убийстве арестовали 18 человек, в том числе приближенных к наследному принцу Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии первоначально отрицали убийство Хашогджи, а после заявили, что он погиб случайно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство планировалось заранее.