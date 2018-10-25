Госдума приняла закон о добровольном отказе депутатов от повышенных пенсий

Госдума приняла в окончательном чтении закон, позволяющий депутатам парламента и членам Совета Федерации добровольно отказаться от доплаты к пенсии. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Для отказа от доплаты депутату или сенатору надо будет написать заявление на имя министра труда и социальной защиты России. После отказа от повышенной пенсии изменить свое решение будет невозможно.

«Это вопрос выбора каждого. Нас люди избирают, поэтому данная норма позволяет один раз принять решение — либо сохранить эту надбавку, либо от нее отказаться», — сказал при обсуждении поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в июле 2018 года опубликовала информацию о депутатских доплатах к пенсии. Тем, кто проработал в Госдуме от пяти до 10 лет, полагается доплата в 46,6 тысячи рублей. Тем, кто проработал больше 10 лет, — 63,6 тысячи рублей.

Средняя пенсия в России на начало 2018 года составила 13,3 тысячи рублей.