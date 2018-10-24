Страховщики отказались обслуживать запуск «Прогресса» после аварии «Союза». В «Роскосмосе» заявили, что старт состоится

Обновление: «Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Все пуски пройдут в назначенное время», — сообщили ТАСС в «Роскосмосе».

Ни одна страховая компания России не стала участвовать в конкурсе по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» в ноябре. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Максимальная премия по договору составляла 116,5 миллиона рублей. Общая страховая сумма равнялась 3,2 миллиарда рублей, из них три миллиарда рублей — это страхование грузового корабля, а 200 миллионов рублей — груза. Страховым случаем считалась бы утрата или гибель корабля или груза.

Если Роскосмос не застрахует гражданскую ответственность при запуске, то старты ракет «Союз», намеченные на 3 и 18 ноября, могут не состояться, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что страховые компании ждут решения комиссии, расследующей аварию ракеты «Союз-ФГ».

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна была доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга, потерпела крушение. Овчинин и Хейг не пострадали, их капсула приземлилась в степи Казахстана. По одной из версий, ракета упала из-за случайного повреждения, допущенного при сборке.