РБК назвал причиной аварии «Союза» случайное повреждение ракеты

Комиссия Роскосмоса, расследующая ракеты «Союз-ФГ», назвала наиболее вероятной причиной крушения непреднамеренное повреждение части первой ступени ракеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

При сборке ракеты на космодроме Байконур повредился шестимиллиметровый шток датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Это привело к нештатной ситуации при разделении ступеней ракеты, говорят источники. Комиссия Роскосмоса представит окончательный отчет о крушении 30 октября.

На проблему со штоком ранее указывало РИА Новости. Источник агентства утверждал, что при монтаже ракеты «слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой».

В Роскосмосе официально назвали «домыслами и слухами» все сообщения СМИ, основанные на «данных источников». В госкорпорации сказали, что комиссия продолжает работать, поэтому результатов расследования пока нет.