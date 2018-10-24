Швейцария возбудила дело против подозреваемых в шпионаже россиян

Правительство Швейцарии разрешило возбудить уголовное дело в отношении двух граждан России, подозреваемых в политическом шпионаже. Об этом, как сообщает телерадиокомпания RSI, заявили в министерстве юстиции и полиции страны.

Швейцарские власти подозревают, что двое россиян пытались совершить кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), чтобы получить сведения о расследовании случаев приема допинга в России.

Также россиян подозревают в попытке шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который участвовал в расследовании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российских агентов задержали в марте в Нидерландах при участии швейцарских и британских спецслужб, после чего выслали в Россию, сообщала газета Tages Anzeiger. Российское издание The Insider и группа расследователей Bellingcat предполагали, что в Нидерландах задержали Александра Петрова (Александра Мишкина) и Руслана Боширова (Анатолия Чепигу), подозреваемых в отравлении Скрипалей.