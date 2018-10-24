Депутаты Саратовской областной думы приняли закон об увеличении в 2019 году прожиточного минимум для пенсионеров на 288 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думы.

Таким образом, прожиточный минимум для саратовских пенсионеров вырастет с 7990 рублей в этом году до 8278 рублей в следующем.

Поднять прожиточный минимум для пенсионеров на 288 рублей предлагала бывший министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная с должности 12 октября после заявления о возможности жить на 3500 рублей в месяц. Депутаты Саратовской облдумы предлагали повысить прожиточный минимум для пенсионеров на 500 рублей.