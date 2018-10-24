Путин: после ликвидации договоров о разоружении не останется «ничего, кроме гонки вооружений»

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае ликвидации договоров в области ограничения вооружений «не остается ничего, кроме гонки вооружений».

«Нас беспокоит, что ликвидирован Договор по ограничению систем противоракетной обороны; теперь о Договоре по ракетам средней и меньшей дальности; потом, непонятна судьба СНВ-3 по ограничению наступательных стратегических вооружений», — сказал Путин на пресс-конференции с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

По словам Путина, «если все это будет демонтировано», то «вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений».

Путин добавил, что если США после выхода из договора о РСМД разместят ракеты в Европе, то Россия «естественно» должна будет ответить зеркально.

«Европейские страны, которые согласятся с этим — если до этого дойдет, — должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. <…> Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности», — сказал Путин.

18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин высказался о том, почему в российской концепции о ядерном оружии нет превентивного удара. Он отметил, что россияне как жертвы агрессии и «мученики» «попадут в рай», а агрессоры «просто сдохнут».