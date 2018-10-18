Трагедия в Керчи — результат глобализации, все это началось с известных событий в школах США. Мы победили терроризм внутри России, но в глобальном смысле — это угроза. Трамп настроен на стабилизацию отношений с Россией. Я не разделяю мнения, что он токует, как тетерев. Мы вообще ничего не боимся. У нас граждане готовы отдать жизнь за отечество. Если агрессор нанесет по нам удар — мы ответим. И как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Я хочу, чтобы Россия сохранилась, в этом смысле — я правильный националист, а не дурацкий и придурошный. У нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого. А Крым — это наше. Отечественные производители должны быть готовыми к конкуренции, нельзя исходить из того, что мы будем зажимать, хватать и не пущать. В России люди умные — нормальный человек понимает, что пенсионный возраст надо повышать, хоть и радоваться тут нечему. На Украине все плохо. Киев торгует русофобией, и за это им все прощают. За годы президентства моя любовь к России многократно возросла.

Как это выглядело в прямом эфире «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». Путин — о возможности ядерного удара по России

Фото в анонсе: Алексей Дружинин / ТАСС / Scanpix / LETA