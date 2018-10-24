Депутаты из Приморья заявили, что их угрозами заставляют поддержать кандидатуру Олега Кожемяко на выборах

Несколько муниципальных депутатов Приморского края сообщили РБК, что перед новыми губернаторскими выборами их вынуждают поставить за исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко, который выдвигается как самовыдвиженец.

Депутат думы Хорольского района Приморья от КПРФ Олег Чибиряк заявил, что в руководстве районной думы ему рекомендовали поддержать Кожемяко, а в администрации района угрожали в противном случае «оставить без денег» местную школу и детский сад, а также намекали на проблемы с его политической карьерой. Кроме того, по словам Чибиряка, с его матерью на эту тему говорила председатель местного совета ветеранов, а с женой — ее бывший работодатель.

Депутат думы Тернейского района коммунист Владимир Усольцев рассказал, что представитель штаба Кожемяко провел с ним получасовой разговор о необходимости поддержать исполняющего обязанности губернатора. «В конце концов он понял, что агитировать меня бесполезно, и мы разошлись», — заявил депутат. По его мнению, технологи штаба Кожемяко пытаются «сорвать выборы, потому что не дадут выдвинуться остальным кандидатам».

О давлении перед выборами анонимно сообщили еще два муниципальных депутата-самовыдвиженца из разных районов Приморья. Один из них сказал, что оставил в городской администрации расписку о поддержке Кожемяко после того, как чиновники заявили, что «тебе работать и жить здесь, [он] победит, а ты занимаешься бизнесом». Второй собеседник РБК сказал, что представители штаба Кожемяко несколько раз «вежливо рекомендовали» поставить подпись за врио губернатора.

В сентябре коммунист Андрей Ищенко и единоросс Андрей Тарасенко, который в тот момент был врио губернатора Приморья, участвовали во втором туре губернаторских выборов. Избирком отменил итоги голосования из-за нарушений. После этого Тарасенко ушел в отставку, а новым врио региона стал Олег Кожемяко.

Повторные выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря. Официальный срок сбора подписей муниципальных депутатов — с 26 октября по 17 ноября.

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