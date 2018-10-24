Болельщики ЦСКА объявили о подготовке коллективного иска к властям Рима из-за аварии эскалатора метро

Клуб болельщиков ЦСКА Red-Blue World объявил о начале подготовки коллективного иска к властям Рима из-за аварии на эскалаторе метро, в результате которой в больницы с травмами были доставлены 16 россиян, приехавших на матч ЦСКА — «Рома».

В заявлении Red-Blue World говорится, что многие СМИ и даже официальные лица Италии распространяют ложную информацию об инциденте, обвиняя в произошедшем болельщиков. При этом, по свидетельствам очевидцев, никаких «танцев, прыжков и бардака» на эскалаторе не было, говорят болельщики.

Всех пострадавших просят обратиться в клуб болельщиков для подготовки коллективного иска и сохранять все медицинские документы. Red-Blue World также просит присылать фото и видеозаписи с места происшествия.

Болельщики футбольного ЦСКА пострадали при аварии в римском метро — Россия 24 Россия 24

Шестеро пострадавших при аварии эскалатора, по данным российского посольства в Италии, по состоянию на вечер 24 октября оставались в больницах. 10 человек выписали. Итальянские власти проводят расследование произошедшего.

Вечером 23 октября в Риме прошел матч «Рома» — ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА проиграл 0:3.