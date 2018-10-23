В римском метро произошла авария на эскалаторе с болельщиками ЦСКА. Пострадали 20 человек

В Риме на станции метро «Репубблика» произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики московского ЦСКА.

По данным итальянских властей, пострадали 20 человек, один из них находится в тяжелом состоянии с «полуампутированной ступней». Почти все пострадавшие — из России.

Представитель российского посольства заявил РИА Новости, что в римском метро пострадали 30 человек.

По неподтвержденным данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе. На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.

Внимание! На видео показано происшествие, в результате которого серьезно пострадали люди. В ролике содержится нецензурная лексика.

Вечером 23 октября в Риме пройдет матч «Рома» — ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Перед матчем в Риме прошли стычки между болельщиками команд; по данным Ansa, один россиянин получил ножевое ранение.