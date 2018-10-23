В Москве досрочно начат снос Ховринской больницы

Снос московской Ховринской больницы — одного из самых известных недостроенных объектов в городе — начат досрочно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Валерий Шарифулин / ТАСС / Vida Press

Решение о досрочном начале работ по демонтажу, уточнили в мэрии, было принято по просьбе компании-подрядчика, выигравшей конкурс на снос больницы.

Снос ХЗБ 23.10.2018 (Ховринская заброшеная больница) Inter WorldIT

Условия конкурса на снос больницы, проведенного властями города, предполагали, что демонтаж начнется в ноябре и займет около трех месяцев.

Ховринскую больницу начали строить 1980 году, но через пять лет работы были остановлены. В 1992 году объект заморозили.

В сентябре власти Москвы объявили конкурс на снос больницы. Стартовая цена контракта составляла 919 миллионов рублей. Компания «СтройЭкоРесурс», победившая на конкурсе, предложила выполнить работы за 381,4 миллиона рублей.

На месте снесенной больницы к 2020 году планируется построить четыре жилых дома.