Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал

Снос Ховринской больницы оценили почти в миллиард рублей

Портал госзакупок
14:26, 20 сентября 2018
Надежный источник

Недостроенная Ховринская больница в Москве будет снесена за 919 миллионов рублей, говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

Denis Chikarev / Фотобанк Лори

Генеральный подрядчик, которого выберут 18 октября, должен за три месяца демонтировать два корпуса больницы, общая площадь которой почти 100 тысяч квадратных метров.

Также подрядчик должен подготовить площадку для строительства жилых домов — к 2020 году здесь планируют возвести квартал площадью 346 тысяч квадратных метров.

Ховринскую больницу начали возводить в 1980 году, однако спустя пять лет строительство приостановили, а в 1992 году заморозили. Главное здание больницы в стиле брутализм выполнено в виде треугольного креста с разветвлениями на концах.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы