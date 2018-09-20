Снос Ховринской больницы оценили почти в миллиард рублей

Недостроенная Ховринская больница в Москве будет снесена за 919 миллионов рублей, говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

Denis Chikarev / Фотобанк Лори

Генеральный подрядчик, которого выберут 18 октября, должен за три месяца демонтировать два корпуса больницы, общая площадь которой почти 100 тысяч квадратных метров.

Также подрядчик должен подготовить площадку для строительства жилых домов — к 2020 году здесь планируют возвести квартал площадью 346 тысяч квадратных метров.