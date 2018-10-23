ЦСКА проиграл «Роме» со счетом 0:3 без Акинфеева

Московский ЦСКА проиграл римскому клубу «Рома» со счетом 0:3 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Два гола российский клуб пропустил во второй половине первого тайма, третий — в начале второго.

ЦСКА играл без основного вратаря и капитана Игоря Акинфеева, пропустившего игру из-за красной карточки, полученной в матче с «Реалом». Вместо него ворота защищал 22-летний Илья Помазун, ранее не игравший в Лиге чемпионов.

Перед матчем в римском метро произошла авария на эскалаторе, где ехали болельщики ЦСКА (предположительно из-за того, что они прыгали на нем). Пострадали, по разным данным, 20 или 30 человек.