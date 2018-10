The New York Times: американские военные пишут россиянам из «фабрики троллей», что их раскрыли

Сотрудники Киберкомандования вооруженных сил США (The United States Cyber Command) связываются с россиянами, которых подозревают в распространении дезинформации с целью вмешательства в выборы, и сообщают им, что за их деятельностью следят. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Целью кампании, по данным The New York Times, стали как сотрудники «хакерских групп, , так и сотрудники разведки.

Собеседники газеты не уточнили, сколько россиян стали целью кампании и как именно американские военные с ними связываются. Они отметили, что россиянам не угрожают прямо, однако каждому из них известно об угрозе санкций и предъявления обвинений.

19 октября США предъявили обвинения предполагаемому бухгалтеру «фабрики троллей» по делу о вмешательстве в выборы; в обвинениях шла речь в том числе о предстоящих выборах в американский конгресс. Ранее США предъявили обвинения 12 офицерам ГРУ и 13 сотрудникам «фабрики троллей».