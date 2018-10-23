Жители России в среднем хотели бы получать на пенсии 37,3 тысячи рублей в месяц, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.

В 2016 году, когда проходил похожий опрос, россияне назвали достойным размер пенсии в 35,2 тысячи рублей.

Мужчины хотят получать на пенсии 38,9 тысячи рублей, женщины — 35,8 тысячи, респонденты до 24 лет — 31 тысячу рублей, старше 45 лет — 39,2 тысячи рублей. Участники опроса, зарабатывающие до 25 тысяч рублей, рассчитывают на пенсию в 32,2 тысячи рублей, те, кто зарабатывает больше 45 тысяч, — 40,3 тысячи рублей.

Около трети россиян (29%) надеются получать доход на пенсии за счет работы и подработки. На личные сбережения рассчитывает каждый пятый (19%), на государственную пенсию — 16%, на помощь детей и средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, — по 3% опрошенных.

Исследовательский центр SuperJob провел опрос 16-17 октября среди 1600 человек в 292 населенных пунктах во всех округах России.

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