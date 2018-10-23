Песков: санкции против Украины не затронут украинский народ

Указ Владимира Путина об экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины не затронет украинский народ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», — цитирует заявление Пескова «Интерфакс».

22 октября Владимир Путин поручил правительству РФ разработать «специальные экономические меры» в связи с недружественными действиями Украины и составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применены.

Как сообщала ранее газета «Коммерсант», президентские санкции будут подразумевать блокировку активов участников списка в РФ и запрет на вывод капитала.