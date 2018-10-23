Олимпийский парк в Сочи переоборудуют в «научную долину» центра «Сириус». Его создал друг Путина Сергей Ролдугин

Президент России Владимир Путин поручил создать на территории образовательного центра и Олимпийского парка в Сочи инновационный научно-технологический центр. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу «Сириуса» Елену Шмелеву.

По ее словам, площадь центра составит около 40 гектаров. В нем будут размещены, в частности, лицей, детский сад, бассейн, концертный зал и университет, переоборудованный из медиацентра Олимпиады. Строительство центра должно завершиться в 2021 году; деньги на него выделены по линии министерства просвещения, сказала Шмелева. Она не смогла оценить общую стоимость проекта, сказав лишь, что строительство лицея, детского сада и бассейна обойдется примерно в два миллиарда рублей.

«Сириусу» уже принадлежит второй по величине олимпийский стадион в Сочи — ледовая арена «Шайба». В ближайшее время он должен получить также крытый конькобежный центр «Адлер-Арена». «Площадка будет использоваться для спортивных занятий студентов, преподавателей центра и для горожан», — рассказала Шмелева. «Сириус» также планирует получить ряд жилых объектов в Сочи, в частности, часть построенного к Олимпиаде города-отеля «Бархатные сезоны» и бывший отель «Тюлип Инн Омега Сочи».

Научно-технологический центр в Сочи будет идентичен , рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента.