На российской полярной станции инженер напал на сварщика. Пострадавший доставлен в больницу в Чили

На российской полярной станции «Беллинсгаузен», расположенной в Антарктиде, инженер попытался убить сварщика.

По версии следствия, инженер Сергей Савицкий, сотрудник Арктического и антарктического института (ААНИИ), 9 октября в столовой полярной станции ударил сварщика (Олега Белогузова по данным РАПСИ) ножом в грудь.

Сварщик был доставлен с острова Кинг-Джордж, где расположена станция «Беллинсгаузен», в больницу в Чили, сообщает 78.ru.

Инженер, по данным издания, был отправлен в Санкт-Петербург, где его задержали в аэропорту сотрудники полиции. Савицкому предъявлено обвинение в покушении на убийство, 22 октября суд отправил его под домашний арест.

Мотивы поступка инженера не уточняются.

Начальник Российской антарктической экспедиции, замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Александр Клепиков сообщил изданию «47 новостей», что подобного на его памяти не было. На станции, по его словам, сейчас остаются 12 человек.