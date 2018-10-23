Минобороны потратит полмиллиарда рублей на слежку за курсантами в интернете

Министерство обороны РФ объявило тендер на приобретение средств контроля за курсантами военных учебных заведений в интернете. Соответствующая заявка, на реализацию которой ведомство намерено потратить 485 миллионов рублей, размещена на портале госзакупок.

Как следует из документации, Минобороны планирует приобрести лицензии на различное компьютерное программное обеспечение, в том числе 71,5 миллиона рублей на расширение действующей лицензии на использование программы «InfoWatch Traffic and Device Monitor».

На сайте разработчика программы указывается, что это автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Также InfoWatch Traffic Monitor защищает бизнес от нецелевого использования ресурсов, внутренних злоумышленников и нелояльных сотрудников, говорится в презентации.