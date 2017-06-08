Число утечек конфиденциальных данных в России за год увеличилось вдвое

В России в 2016 году было зафиксировано 213 случаев утечки конфиденциальной информации, почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch, поступившем в «Медузу».

Объем скомпрометированных данных, подсчитали в InfoWatch, с 2015 года вырос более чем в 100 раз — до 128 миллионов записей, в том числе о банковских картах и счетах.

Основным каналом утечек данных (64 процента случаев) стал браузер, каждый четвертый инцидент произошел с использованием бумажных носителей.

Компания InfoWatch, которая ранее провела исследование утечек конфиденциальных данных по всему миру, отмечают высокую, по сравнению с другими странами, долю «квалифицированных» утечек, при которых злоумышленник осознанно использует украденную им информацию для личной выгоды или получает доступ к информации, заведомо не нужной ему для выполнения трудовой функции (превышение прав доступа).

Столь высокую (более 25 процентов) долю «квалифицированных» утечек в InfoWatch связывают, в числе прочего, с тем, что в России люди, имеющие доступ к закрытым данным, «зачастую, без всяких сомнений, используют свое служебное положение в личных целях».

Наибольшее количество утечек данных в России было зафиксировано в компаниях высокотехнологичного сектора, образовательных учреждениях, государственных органах и банках.