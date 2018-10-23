Глава Дагестана рассказал о списании денег ФОМС на лжеинвалидов и воюющих в Сирии боевиков

В Дагестане высокопоставленные чиновники списывали деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на жителей республики, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, и на здоровых людей с поддельными справками об инвалидности.

Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев в интервью ТАСС. Какие именно чиновники подозреваются в причастности к такой незаконной схеме, Васильев не уточнил.

В августе под стражу был взят глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования республики Дагестан Магомед Сулейманов. По версии СК, страховые компании, связанные с участниками преступной группы, которую организовал Сулейманов, предоставляли в ФОМС ложные сведения о якобы оказанной медицинской помощи и получали выплаты. Люди, которые якобы проходили лечение, сообщало следствие, или умерли, или «выехали в страны Ближнего Востока».

Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Васильев занял пост главы Дагестана в октябре 2017 года. После этого в республике по подозрению в коррупции и других преступлениях задержали несколько высокопоставленных чиновников.