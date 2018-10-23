Более 20 семей попросили перевести их детей из колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство

Двадцать две семьи попросили перевести их детей из Политехнического колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство, в другие учебные заведения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Никто никого заставлять не будет — идем навстречу каждому без исключения», — написал Аксенов в фейсбуке, комментируя возобновление занятий в колледже.

Всего в Политехническом колледже, сообщается на сайте главы Крыма, учатся 900 человек.

17 октября студент Политехнического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам и педагогам из охотничьего ружья. 20 человек погибли, более 40 получили ранения. Росляков покончил с собой.