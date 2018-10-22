S7 предупредила об угрозе остановки работы авиакомпаний из-за требования хранить данные пассажиров в России

Авиакомпания «Сибирь» (входит в S7 Group) предупредила о возможной остановке деятельности российских авиакомпаний из-за планов Минтранса заставить перевозчиков хранить данные пассажиров на российских серверах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо гендиректора «Сибири» Владимира Объедкова в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

«Ведомости» не уточняют, какие именно авиакомпании, по мнению Объедкова, могут остановить работу, но отмечают, что у трех крупнейших российских перевозчиков . Они могут не захотеть инвестировать сотни миллионов долларов в перенос серверов в Россию, заявил «Ведомостям» топ-менеджер одного из иностранных провайдеров.

Переход на российские системы бронирования будет длительным (2-4 года) и затратным для авиакомпаний. Кроме того, российские провайдеры пока не поддерживают работу в рамках глобальных авиационных альянсов, в частности, Sky Team и One World, говорится в письме Объедкова. Там также отмечено, что при отказе от One World авиакомпания S7 потеряет возможность продавать через иностранных партнеров по альянсу билеты на свои внутренние рейсы, из-за чего будет терять не менее пяти миллиардов рублей выручки в год.

В июле Минтранс разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что с 2020 года авиакомпании должны перейти на российские серверы для бронирования и продажи билетов, а также регистрации на рейсы. Это требование касается только внутренних перевозок.