Источник ТАСС: у напавшего на колледж в Керчи были «психические отклонения»

У Владислава Рослякова, устроившего нападение на Политехнический колледж в Керчи 17 октября, были, по предварительным данным, «психические отклонения», сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Такой вывод, по словам собеседника агентства, «можно сделать на основании предварительного анализа его поведения, в том числе основанного на словах знакомых, учителей и характеристиках».

«Вопрос, как ему выдали справку для получения разрешения на оружие, в этом случае будет изучаться», — добавил он, отметив при этом, что на учете у психиатра Росляков никогда не состоял.

Окончательные выводы, подчеркнул собеседник агентства, будут сделаны по итогам посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

Владислав Росляков 17 октября взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по учениками и педагогам из охотничьего ружья. Оружие и боеприпасы, как сообщалось, 18-летний Росляков приобрел на законных основаниях.

При нападении на колледж погибли 20 человек, в основном подростки. Более 40 получили ранения. Росляков покончил с собой.