Германия прекратила поставки оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства Джамаля Хашогджи

Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил, что страна прекращает поставку вооружений в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

Альтмаер отметил, что Эр-Рияда по поводу инцидента в Берлине считают недостаточными и что поставки прекращены «до того момента, пока мы не узнаем, что случилось [с журналистом]».

В начале года Германия и Саудовская Аравия заключили контракт на поставку вооружений стоимостью 400 миллионов долларов. Саудовская Аравия — второй по объему покупатель немецкого оружия после Алжира.

На фоне сообщений о гибели Хашогджи чистый отток капитала с биржи в Эр-Рияде составил около миллиарда долларов. Основной биржевой индекс Саудовской Аравии с начала октября упал на 4%.