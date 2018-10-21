В Нью-Йорке ведьмы наложили проклятие на судью Бретта Кавано. Его обвиняли в сексуальных домогательствах

В Нью-Йорке в магазине товаров для колдунов и ведьм Catland провели ритуал проклятия судьи Верховного суда Бретта Кавано.

В церемонии участвовали 60 человек. Они зачитывали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Кавано, президента США Дональда Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

Владелица магазина заявила, что наложение проклятия было одновременно и религиозным ритуалом, и политической акцией протеста.

Кандидатура Кавано на должность судьи Верховного суда была утверждена Сенатом 6 октября: за него проголосовали 50 сенаторов, против — 48.

Три женщины обвиняли Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах. Проверка ФБР подтверждений их словам не нашла. Одна из женщин лично давала показания в Сенате на слушаниях по кандидатуре Кавано.