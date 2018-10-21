Трамп пригрозил выйти из договора о ракетах средней и малой дальности

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США выйдут из (ракетах средней и малой дальности).

Трамп обвинил Россию в том, что она нарушала договор «многие годы» и подверг критике своего предшественника Барака Обаму за то, что тот не вышел из соглашения.

В последние годы США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора о РСМД. В 2017 гоу Пентагон заявлял, что Россия развернула крылатую ракету наземного базирования, тем самым пойдя против «духа и предназначения» договоренностей о сокращении вооружений.