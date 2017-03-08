Пентагон обвинил Россию в развертывании угрожающей НАТО крылатой ракеты

Вице-председатель комитета начальников штабов ВВС США генерал Пол Селва заявил, что Россия развернула крылатую ракету наземного базирования, тем самым пойдя против «духа и предназначения» договоренностей о сокращении вооружений.

«Система представляет угрозу большинству наших объектов в Европе, и мы полагаем, что русские ее намеренно развернули для угрозы НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО», — сказал Селва на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

О какой именно ракете идет речь, генерал не уточнил.

Генерал заявил, что США обсуждали с Россией вопрос о развертывании ракеты, однако, по его мнению, Москва «не намерена возвращаться к исполнению» договоренностей, передает ABC.