Пентагон обвинил Россию в развертывании угрожающей НАТО крылатой ракеты

Reuters
19:18, 8 марта 2017
Надежный источник

Вице-председатель комитета начальников штабов ВВС США генерал Пол Селва заявил, что Россия развернула крылатую ракету наземного базирования, тем самым пойдя против «духа и предназначения» договоренностей о сокращении вооружений.

«Система представляет угрозу большинству наших объектов в Европе, и мы полагаем, что русские ее намеренно развернули для угрозы НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО», — сказал Селва на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

О какой именно ракете идет речь, генерал не уточнил.

Генерал заявил, что США обсуждали с Россией вопрос о развертывании ракеты, однако, по его мнению, Москва «не намерена возвращаться к исполнению» договоренностей, передает ABC.

О том, что Россия развернула новую крылатую ракету, в феврале 2017 года сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Издание писало, что действия РФ могут нарушать Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный в 1987 году США и СССР. 
В публикации упоминалась ракета, которую на Западе называют SSC-X-8, а в русскоязычных публикациях упоминается как ракетный комплекс большой дальности 9М729.  После выхода статьи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам», в том числе договору РСМД.
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