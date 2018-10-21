«Вести» показали видео с камер наблюдения в керченском колледже

В региональном выпуске программы «Вести Крым» телеканала «Россия 1» показали видео с камер наблюдения в колледже в Керчи, снятое во время Владислава Рослякова.

На записи видно, как Росляков заходит в колледж в майке с надписью «Ненависть», а затем идет по коридорам и стреляет в людей.

Первоначально видео было опубликовано в официальных ютьюб-каналах «Вести Крым» и «России 24», но впоследствии было оттуда удалено.

В результате нападения Рослякова на колледж погибли 20 человек, более 40 получили ранения. Сам нападавший застрелился.