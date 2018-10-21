Криштиану Роналду первым в истории забил 400 мячей в сильнейших лигах Европы

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 400 мячей в Европе.

Свой четырехсотый гол Роналду забил в матче девятого тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» играл с «Дженоа». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Этот гол стал пятым для португальца в чемпионате Италии. До этого он забил 311 голов в Испании за «Реал» и 84 гола в Англии за «Манчестер Юнайтед». Всего в трех лигах Роналду провел 497 матчей.

Второе место в истории по количеству голов в сильнейших чемпионатах европейских стран занимает Лионель Месси: у него 390 голов в 427 матчах. Все они забиты за «Барселону» в чемпионате Испании.