В Москве задержали двух мужчин, забросавших яйцами здание ФСБ

Московская полиция задержала двух мужчин, забросавших куриными яйцами здание ФСБ на Большой Лубянке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, задержанные, граждане 1986 и 1981 годов рождения, утверждают, что нигде не работают.

15 октября стало известно, что полиция возбудила уголовное дело против неустановленных участников акции около приемной ФСБ в Москве, забросавших здание куриными яйцами. Сообщалось, что инцидент произошел вечером 13 октября. По данным СМИ, хулиганы также бросили к двери ФСБ файер с криком «Свободу политзаключенным!»

Издание «ОВД-Инфо» сообщало, что подозреваемым по этому уголовному делу стал участник «бессрочного протеста» Алексей Климишин.