В Москве задержали двух мужчин, забросавших яйцами здание ФСБ

Интерфакс
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Московская полиция задержала двух мужчин, забросавших куриными яйцами здание ФСБ на Большой Лубянке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, задержанные, граждане 1986 и 1981 годов рождения, утверждают, что нигде не работают.

15 октября стало известно, что полиция возбудила уголовное дело против неустановленных участников акции около приемной ФСБ в Москве, забросавших здание куриными яйцами. Сообщалось, что инцидент произошел вечером 13 октября. По данным СМИ, хулиганы также бросили к двери ФСБ файер с криком «Свободу политзаключенным!»

Издание «ОВД-Инфо» сообщало, что подозреваемым по этому уголовному делу стал участник «бессрочного протеста» Алексей Климишин.