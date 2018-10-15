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Полиция возбудила уголовное дело против участников акции, забросавших яйцами приемную ФСБ

РБК
10:17, 15 октября 2018
Надежный источник

Против участников акции, забросавших куриными яйцами здание приемной ФСБ в Москве, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел вечером 13 октября. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, около пяти человек забросали яйцами дверь приемной ФСБ, после чего один из них бросил к двери файер. По данным ОВД-Инфо, при этом он кричал «Свободу политзаключенным!»

По словам источника РБК в полиции, после акции задержали 16-летнего подростка из Москвы и жителя Подмосковья по имени Никита Вышкварка; «ОВД-Инфо» назвало его блогером, снимавшим акцию на камеру. Позже подростка отпустили домой, Вышкварка остается в полиции. По словам собеседника РБК, на обоих задержанных составили административные протоколы. Телеграм-канал «ОПЕР слил» ранее писал, что это были протоколы за мелкое хулиганство.

При этом уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, сообщает РБК. «Полиция выясняет количество хулиганов и их роль», — пояснил источник издания.

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