В Лондоне 700 тысяч человек вышли на акцию за повторный референдум по «Брекзиту»

В Лондоне прошел марш с требованием провести референдум по окончательным условиям «Брекзита», сообщает BBC.

По оценке общественной кампании Peopleʼs Vote, которая организовала марш, в нем приняли участие около 700 тысяч человек. Скотленд-ярд не смог оценить количество участников акции, пишет BBC.

Организаторы марша объясняют необходимость повторного голосования по «Брекзиту» тем, что с момента первого референдума стали известны новые факты об издержках и сложности выхода из Евросоюза.

На марш вышли ряд британских политиков, в том числе мэр Лондона Садик Хан. «Перед премьер-министром стоят варианты заключить плохую сделку по „Брекзиту“ или не заключить вообще никакую. Это на миллион миль дальше от того, что нам обещали два с половиной года назад», — цитирует Хана Associated Press.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума по «Брекзиту», заявив, что он стал бы «предательством» демократии.

Великобритания начала процедуру выхода из ЕС в марте 2017 года после того, как решение покинуть Евросоюз поддержало большинство участников проведенного в стране референдума. Наделю назад сообщалось, что Великобритания и ЕС предварительно договорились об условиях «Брекзита».