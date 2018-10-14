Великобритания и ЕС предварительно договорились об условиях «Брекзита»

Евросоюз и Великобритания согласовали предварительные параметры «Брекзита», сообщает Politico со ссылкой на несколько источников. О достижении соглашения также сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе.

По условиям соглашения, пишет Politico, Великобритании будет предоставлен переходный период для выхода из ЕС, который позволит стране избежать экономических потрясений. Другие детали пока не сообщаются.

Предполагается, что предварительную версию документа покажут вечером в воскресенье на встрече послов стран ЕС. Если они поддержат проект документа, то 17 октября его внесут на рассмотрение глав МИД стран-членов Евросоюза.

В то же время один из дипломатических источников Politico в ЕС подчеркнул, что соглашение все еще обсуждается и в него могут быть внесены изменения. В свою очередь источник ТАСС в канцелярии британского премьер-министра заявил, что не может подтвердить информацию о соглашении.

Официальные представители ЕС и Великобритании пока воздержались от комментариев.