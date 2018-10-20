Начальника отдела кадров ГИБДД России заподозрили в заправке личного автомобиля по служебной карте

Начальника отдела кадров ГИБДД России задержали и отправили под домашний арест по подозрению в заправке личного автомобиля по служебной топливной карте. Об этом сообщает МВД РФ.

В сообщении МВД не указана фамилия сотрудника. По данным «Интерфакса», речь идет о Дмитрии Скрябине.

Против Скрябина возбудили уголовное дело по двум статьям — о злоупотреблении служебными полномочиями, а также присвоении или растрате.

В МВД назначена служебная проверка. Если вина Скрябина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, заявили в ведомстве.

«Московский комсомолец» без ссылки на источник пишет, что служебной топливной картой Скрябина пользовалась его жена. Она расплачивалась ей с марта по июнь 2018 года, потратив 27,6 тысячи рублей.