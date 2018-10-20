Кадыров рассказал о поездке в Ингушетию и примирении со старейшиной, который критиковал его на митинге

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вечером 19 октября поехал в Ингушетию для разговора со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который «допустил неуважительные высказывания» в его адрес на против соглашения о чечено-ингушской границе в Магасе.

О каких именно заявлениях Нальгиева шла речь, Кадыров не уточнил. Некоторые издания, в том числе «Кавказ-Реалии» и РИА «Дербент» пишут,что Нальгиев назвал главу Чечни пастухом.

По словам Кадырова, Нальгиев объяснил свои слова тем, что воспринял «критическим в адрес ингушского народа и его религиозных деятелей» одно из заявлений чеченского лидера против протестующих в Магасе. РИА «Дербент» пишет, что речь идет про слова Кадырова про «кучку предводителей», которым тот предложил попробовать провести митинг в Чечне и «уйти оттуда живыми».

Кадыров ответил старейшине, что говорил лишь о тех, кто «преследует политические и провокационные интересы», в том числе бывшем главе МВД Ингушетии Ахмеде Погорове (как писал «Коммерсант», тот на митинге в Магасе резко высказывался о Кадырове). По словам Кадырова, после этого они извинились друг перед другом, «обнялись и расстались».

РИА «Дербент» пишет, что после встречи с Нальгиевым Кадыров поговорил в мечети с местными жителями и заявил им, в частности, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сам предложил ему передать Чечне территорию Сунженского района, из-за которой в Ингушетии прошли протесты.